В Магнитогорске готовят серийный выпуск экзоскелетов для детей с диагнозом ДЦП

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Вслед за изделиями для взрослых магнитогорцы создали экзоскелет для детей с ДЦП
Вслед за изделиями для взрослых магнитогорцы создали экзоскелет для детей с ДЦП Фото:

Предприятие «НПО „Андроидная техника“ в Магнитогорске (Челябинская область) готовит к серийному выпуску экзоскелета для абилитации детей с диагнозом ДЦП. Как URA.RU рассказали в пресс-службе производителя, в первом квартале изделие должно получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

«Сейчас к серийному выпуску готовится новое медицинское изделие „Юниор“. Оно разработано для абилитации детей с диагнозом ДЦП. Прошли клинические испытания. В первом квартале рассчитываем получить регистрационное удостоверение», — сообщили URA.RU в офисе «Андроидной техники».

На международном форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов» в Москве предприятие показало 7 февраля роботизированный комплекс «Ортез-1». На мероприятии в Финансовом университете при правительстве РФ магнитогорцы продемонстрировали, как с помощью разработки помогают восстанавливать локомоторные функции кистей рук.

Технология позволяет пациентам управлять движениями экзоскелета через мыслительные команды. Это достигается благодаря специализированному программному обеспечению, которое преобразует электроэнцефалографические сигналы мозга в двигательные команды для экзоскелета.

«Ортез-1» помог более чем десяти тысячам пациентов. Модель имеет модифицированные версии. В июле 2024 года пресс-служба «Андроидной техники» сообщила, что проводит клинические испытания универсального комплекса «Ортез 3.5.6» с модулями колена, голеностопа и плеча. Расширенный функционал инженеры создавали на протяжении двух лет.

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Предприятие «НПО „Андроидная техника“ в Магнитогорске (Челябинская область) готовит к серийному выпуску экзоскелета для абилитации детей с диагнозом ДЦП. Как URA.RU рассказали в пресс-службе производителя, в первом квартале изделие должно получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. «Сейчас к серийному выпуску готовится новое медицинское изделие „Юниор“. Оно разработано для абилитации детей с диагнозом ДЦП. Прошли клинические испытания. В первом квартале рассчитываем получить регистрационное удостоверение», — сообщили URA.RU в офисе «Андроидной техники». На международном форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов» в Москве предприятие показало 7 февраля роботизированный комплекс «Ортез-1». На мероприятии в Финансовом университете при правительстве РФ магнитогорцы продемонстрировали, как с помощью разработки помогают восстанавливать локомоторные функции кистей рук. Технология позволяет пациентам управлять движениями экзоскелета через мыслительные команды. Это достигается благодаря специализированному программному обеспечению, которое преобразует электроэнцефалографические сигналы мозга в двигательные команды для экзоскелета. «Ортез-1» помог более чем десяти тысячам пациентов. Модель имеет модифицированные версии. В июле 2024 года пресс-служба «Андроидной техники» сообщила, что проводит клинические испытания универсального комплекса «Ортез 3.5.6» с модулями колена, голеностопа и плеча. Расширенный функционал инженеры создавали на протяжении двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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