В Магнитогорске (Челябинская область) разработали медицинский комплекс с роботизированной ногой для реабилитации переживших инсульт и получивших увечья. Как URA.RU 14 июня рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника», в настоящий момент изделие проходит клинические испытания для получения регистрационного удостоверения.
«Роботизированный модуль „Ортез 3.5.6“ является универсальным. Он имеет три модуля: колено, голеностоп, плечо», — уточнили URA.RU на предприятии.
Разработка длилась на протяжении двух лет. За нее взялись как за продолжение проекта с роботизированной рукой «Ортез-1», у которой был приоритет: задача восстановления активности верхних конечностей является более распространенной. Комплекс в июне был представлен на выставке «Нейрореабилитация-2024» в Москве.
Модули полезны для пациентов не только после инсульта и с травмами, но и для перенесших операцию или людей с заболеваниями центральной нервной системы. Программа восстановления работает за счет способности мозга к перестройке биологических нейронных сетей. Компьютерная программа преобразует электроэнцефалографические сигналы мозга. В итоге пациент представляет движение, а роботизированная конечность его совершает.
Удостоверение на «Ортез-1» получено в марте 2023 года. К данному моменту реабилитацию на нем прошли более десяти тысяч пациентов.
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