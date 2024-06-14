В Магнитогорске создали роботизированный комплекс для переживших инсульт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роботизированные конечности позволяют человеку восстановить двигательные функции
Роботизированные конечности позволяют человеку восстановить двигательные функции Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разработали медицинский комплекс с роботизированной ногой для реабилитации переживших инсульт и получивших увечья. Как URA.RU 14 июня рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника», в настоящий момент изделие проходит клинические испытания для получения регистрационного удостоверения.

«Роботизированный модуль „Ортез 3.5.6“ является универсальным. Он имеет три модуля: колено, голеностоп, плечо», — уточнили URA.RU на предприятии.

Разработка длилась на протяжении двух лет. За нее взялись как за продолжение проекта с роботизированной рукой «Ортез-1», у которой был приоритет: задача восстановления активности верхних конечностей является более распространенной. Комплекс в июне был представлен на выставке «Нейрореабилитация-2024» в Москве.

Модули полезны для пациентов не только после инсульта и с травмами, но и для перенесших операцию или людей с заболеваниями центральной нервной системы. Программа восстановления работает за счет способности мозга к перестройке биологических нейронных сетей. Компьютерная программа преобразует электроэнцефалографические сигналы мозга. В итоге пациент представляет движение, а роботизированная конечность его совершает.

Удостоверение на «Ортез-1» получено в марте 2023 года. К данному моменту реабилитацию на нем прошли более десяти тысяч пациентов.

Роботизированная нога будет полезна для реабилитации пациентов с рядом заболеваний
Роботизированная нога будет полезна для реабилитации пациентов с рядом заболеваний
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В Магнитогорске (Челябинская область) разработали медицинский комплекс с роботизированной ногой для реабилитации переживших инсульт и получивших увечья. Как URA.RU 14 июня рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника», в настоящий момент изделие проходит клинические испытания для получения регистрационного удостоверения. «Роботизированный модуль „Ортез 3.5.6“ является универсальным. Он имеет три модуля: колено, голеностоп, плечо», — уточнили URA.RU на предприятии. Разработка длилась на протяжении двух лет. За нее взялись как за продолжение проекта с роботизированной рукой «Ортез-1», у которой был приоритет: задача восстановления активности верхних конечностей является более распространенной. Комплекс в июне был представлен на выставке «Нейрореабилитация-2024» в Москве. Модули полезны для пациентов не только после инсульта и с травмами, но и для перенесших операцию или людей с заболеваниями центральной нервной системы. Программа восстановления работает за счет способности мозга к перестройке биологических нейронных сетей. Компьютерная программа преобразует электроэнцефалографические сигналы мозга. В итоге пациент представляет движение, а роботизированная конечность его совершает. Удостоверение на «Ортез-1» получено в марте 2023 года. К данному моменту реабилитацию на нем прошли более десяти тысяч пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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