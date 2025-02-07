07 февраля 2025

В Магнитогорске задержали 9-классника, неоднократно «минировавшего» банк

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские обследовали банк, который, по сообщениям подростка, был заминирован в Магнитогорске
Полицейские обследовали банк, который, по сообщениям подростка, был заминирован в Магнитогорске Фото:

В Магнитогорске Челябинской области правоохранители задержали 15-летнего школьника, которые несколько раз сообщал о готовящемся теракте в банке. Парень учится в девятом классе. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники органов внутренних дел вместе с коллегами из областного УФСБ установили 15-летнего жителя Магнитогорска. Он в течение нескольких дней сообщал ложную информацию о заведомо несуществующей угрозе в одном из кредитно-финансовых учреждений города. Передаваемая информация не подтверждалась», — сообщили в областном главке МВД.

Оперативники выезжали на место предполагаемого теракта, проверяли помещения, но подозрительных предметов не обнаруживали. Мотивы школьника пока непонятны. Парень и его семья характеризуются положительно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.

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В Магнитогорске Челябинской области правоохранители задержали 15-летнего школьника, которые несколько раз сообщал о готовящемся теракте в банке. Парень учится в девятом классе. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники органов внутренних дел вместе с коллегами из областного УФСБ установили 15-летнего жителя Магнитогорска. Он в течение нескольких дней сообщал ложную информацию о заведомо несуществующей угрозе в одном из кредитно-финансовых учреждений города. Передаваемая информация не подтверждалась», — сообщили в областном главке МВД. Оперативники выезжали на место предполагаемого теракта, проверяли помещения, но подозрительных предметов не обнаруживали. Мотивы школьника пока непонятны. Парень и его семья характеризуются положительно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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