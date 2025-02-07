В Магнитогорске Челябинской области правоохранители задержали 15-летнего школьника, которые несколько раз сообщал о готовящемся теракте в банке. Парень учится в девятом классе. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудники органов внутренних дел вместе с коллегами из областного УФСБ установили 15-летнего жителя Магнитогорска. Он в течение нескольких дней сообщал ложную информацию о заведомо несуществующей угрозе в одном из кредитно-финансовых учреждений города. Передаваемая информация не подтверждалась», — сообщили в областном главке МВД.
Оперативники выезжали на место предполагаемого теракта, проверяли помещения, но подозрительных предметов не обнаруживали. Мотивы школьника пока непонятны. Парень и его семья характеризуются положительно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.
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