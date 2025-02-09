09 февраля 2025

В Екатеринбурге сотрудник ЧОП избил парня возле сауны. Видео

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Первый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, боец, чоп, затылок, шрам, охрана
Все произошло ночью возле сауны (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге компания молодых парней обвинила сотрудников ЧОП «Сова» в избиении. Все произошло ночью 9 февраля возле сауны «Услада» (ул. Кирова, 32), в которой юноши отдыхали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник в силовой среде.

«Ребята отмечали в сауне день рождения своего друга. В какой-то момент у них пропали дорогие цепочка и браслет. Они сказали, что не уйдут, пока не найдут пропажу, но внезапно прибыл ЧОП. Завязалась перепалка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, чоповец (неславянской внешности) ударил одного из гостей. Пострадавший снял побои и написал заявление в ОП-9 (Верх-Исетский район), уверяет инсайдер.

В «Усладе» подтвердили URA.RU информацию о вызове ЧОП в ту ночь. «Моя коллега сказала, что отдыхала компания из четырех человек. У них пропали цепочка и серебряный браслет. Цепочку она им нашла, а браслет не смогла, попросила меня во время пересменки поискать. Почему она вызвала „Сову“ — не могу сказать, этого я не знаю. Но, по ее словам, мужчины выпроводили юношей без рукоприкладства», — сказала собеседница агентства.

В «Сове» попросили корреспондента направить запрос на имя директора. Ответ будет опубликован, как только поступит. Кроме того, ожидается комментарий от пресс-группы городского УМВД РФ.

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В Екатеринбурге компания молодых парней обвинила сотрудников ЧОП «Сова» в избиении. Все произошло ночью 9 февраля возле сауны «Услада» (ул. Кирова, 32), в которой юноши отдыхали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник в силовой среде. «Ребята отмечали в сауне день рождения своего друга. В какой-то момент у них пропали дорогие цепочка и браслет. Они сказали, что не уйдут, пока не найдут пропажу, но внезапно прибыл ЧОП. Завязалась перепалка», — сказал собеседник агентства. По его словам, чоповец (неславянской внешности) ударил одного из гостей. Пострадавший снял побои и написал заявление в ОП-9 (Верх-Исетский район), уверяет инсайдер. В «Усладе» подтвердили URA.RU информацию о вызове ЧОП в ту ночь. «Моя коллега сказала, что отдыхала компания из четырех человек. У них пропали цепочка и серебряный браслет. Цепочку она им нашла, а браслет не смогла, попросила меня во время пересменки поискать. Почему она вызвала „Сову“ — не могу сказать, этого я не знаю. Но, по ее словам, мужчины выпроводили юношей без рукоприкладства», — сказала собеседница агентства. В «Сове» попросили корреспондента направить запрос на имя директора. Ответ будет опубликован, как только поступит. Кроме того, ожидается комментарий от пресс-группы городского УМВД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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