Все произошло ночью возле сауны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге компания молодых парней обвинила сотрудников ЧОП «Сова» в избиении. Все произошло ночью 9 февраля возле сауны «Услада» (ул. Кирова, 32), в которой юноши отдыхали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник в силовой среде.

«Ребята отмечали в сауне день рождения своего друга. В какой-то момент у них пропали дорогие цепочка и браслет. Они сказали, что не уйдут, пока не найдут пропажу, но внезапно прибыл ЧОП. Завязалась перепалка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, чоповец (неславянской внешности) ударил одного из гостей. Пострадавший снял побои и написал заявление в ОП-9 (Верх-Исетский район), уверяет инсайдер.

В «Усладе» подтвердили URA.RU информацию о вызове ЧОП в ту ночь. «Моя коллега сказала, что отдыхала компания из четырех человек. У них пропали цепочка и серебряный браслет. Цепочку она им нашла, а браслет не смогла, попросила меня во время пересменки поискать. Почему она вызвала „Сову“ — не могу сказать, этого я не знаю. Но, по ее словам, мужчины выпроводили юношей без рукоприкладства», — сказала собеседница агентства.

В «Сове» попросили корреспондента направить запрос на имя директора. Ответ будет опубликован, как только поступит. Кроме того, ожидается комментарий от пресс-группы городского УМВД РФ.