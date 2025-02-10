ХМАО вошел в топ регионов РФ по использованию нейросети DeepSeek

ХМАО вошел в ТОП-5 регионов России по использованию нейросети DeepSeek. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota.
«За последний год жители Югры стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов с ИИ выросли в два раза по сравнению с прошлым январем. При этом Ханты-Мансийск стал одним из лидеров среди российских городов по активности на китайском DeepSeek», — сообщила компания.
В январе самый высокий средний трафик на нейросети DeepSeek был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске. Первыми тестировать новую нейросеть в Югре начали мужчины 26-35 лет.
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