10 февраля 2025

ХМАО вошел в топ регионов РФ по использованию нейросети DeepSeek

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Ханты-Мансийск стал одним из лидеров среди российских городов по использованию DeepSeek
Ханты-Мансийск стал одним из лидеров среди российских городов по использованию DeepSeek Фото:

ХМАО вошел в ТОП-5 регионов России по использованию нейросети DeepSeek. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota.

«За последний год жители Югры стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов с ИИ выросли в два раза по сравнению с прошлым январем. При этом Ханты-Мансийск стал одним из лидеров среди российских городов по активности на китайском DeepSeek», — сообщила компания.

В январе самый высокий средний трафик на нейросети DeepSeek был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске. Первыми тестировать новую нейросеть в Югре начали мужчины 26-35 лет.

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ХМАО вошел в ТОП-5 регионов России по использованию нейросети DeepSeek. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota. «За последний год жители Югры стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов с ИИ выросли в два раза по сравнению с прошлым январем. При этом Ханты-Мансийск стал одним из лидеров среди российских городов по активности на китайском DeepSeek», — сообщила компания. В январе самый высокий средний трафик на нейросети DeepSeek был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске. Первыми тестировать новую нейросеть в Югре начали мужчины 26-35 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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