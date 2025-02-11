Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Денисова

11 февраля 2025 в 19:58 Размер текста - 17 +

Роман Денисов уволился с 11 февраля telegram-канал Александра Хинштейна telegram-канал Александра Хинштейна"> telegram-канал Александра Хинштейна"> telegram-канал Александра Хинштейна"> Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сообщил об увольнении своего заместителя Романа Денисова. Пост об этом опубликован в telegram-канале Хинштейна. «Свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», — написал Хинштейн. Он уточнил, что врио замгубернатора покидает должность с 11 февраля по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять другой заместитель Хинштейна, Владимир Базаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сообщил об увольнении своего заместителя Романа Денисова. Пост об этом опубликован в telegram-канале Хинштейна. «Свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», — написал Хинштейн. Он уточнил, что врио замгубернатора покидает должность с 11 февраля по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять другой заместитель Хинштейна, Владимир Базаров.