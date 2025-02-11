Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Денисова

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Роман Денисов уволился с 11 февраля
Роман Денисов уволился с 11 февраля

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сообщил об увольнении своего заместителя Романа Денисова. Пост об этом опубликован в telegram-канале Хинштейна.

«Свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», — написал Хинштейн. Он уточнил, что врио замгубернатора покидает должность с 11 февраля по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять другой заместитель Хинштейна, Владимир Базаров.

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Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сообщил об увольнении своего заместителя Романа Денисова. Пост об этом опубликован в telegram-канале Хинштейна. «Свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», — написал Хинштейн. Он уточнил, что врио замгубернатора покидает должность с 11 февраля по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять другой заместитель Хинштейна, Владимир Базаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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