Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Денисова

Роман Денисов уволился с 11 февраля
telegram-канал Александра Хинштейна">
telegram-канал Александра Хинштейна">
telegram-канал Александра Хинштейна">
Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сообщил об увольнении своего заместителя Романа Денисова. Пост об этом опубликован в telegram-канале Хинштейна.
«Свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.