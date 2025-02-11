Disney пересмотрит свою политику разнообразия

В США компания Disney собирается пересмотреть политику разнообразия. Об этом говорится в письме, адресованном сотрудникам студии.
«Disney меняет свои программы по разнообразию (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах. Изменения позволят приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам.
Согласно открытым данным, политика разнообразия представляет собой модель бизнес-управления, при которой учитываются интересы и особенности сотрудников, принадлежащих к секс-меньшинствам. Уточняется, что такая схема менеджмента имела цель — сплотить коллектив компании.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил в правительстве страны политику «разнообразия, равенства и инклюзивности». Глава американского государства назвал политику DEI дискриминационной, передает RT.
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