11 февраля 2025

Disney пересмотрит свою политику разнообразия

© Служба новостей «URA.RU»
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Студия мультфильмов меняет внутренние правила
Студия мультфильмов меняет внутренние правила Фото:

В США компания Disney собирается пересмотреть политику разнообразия. Об этом говорится в письме, адресованном сотрудникам студии.

«Disney меняет свои программы по разнообразию (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах. Изменения позволят приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам.

Согласно открытым данным, политика разнообразия представляет собой модель бизнес-управления, при которой учитываются интересы и особенности сотрудников, принадлежащих к секс-меньшинствам. Уточняется, что такая схема менеджмента имела цель — сплотить коллектив компании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил в правительстве страны политику «разнообразия, равенства и инклюзивности». Глава американского государства назвал политику DEI дискриминационной, передает RT.

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В США компания Disney собирается пересмотреть политику разнообразия. Об этом говорится в письме, адресованном сотрудникам студии. «Disney меняет свои программы по разнообразию (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах. Изменения позволят приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам. Согласно открытым данным, политика разнообразия представляет собой модель бизнес-управления, при которой учитываются интересы и особенности сотрудников, принадлежащих к секс-меньшинствам. Уточняется, что такая схема менеджмента имела цель — сплотить коллектив компании. Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил в правительстве страны политику «разнообразия, равенства и инклюзивности». Глава американского государства назвал политику DEI дискриминационной, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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