В Челябинск заходит компания, которая будет менять мусор на еду

В Челябинске появится новый сервис по доставке продуктов Zakazoom из Краснодара. Как сообщил URA.RU соучредитель компании Денис Назаров, сервис с программой «Экогейм» предлагает обменивать сортированный мусор на еду.
«За мусор, который клиенты смогут сдавать на переработку, начисляются баллы. После их можно использовать при заказе. Сейчас мы готовимся к запуску Zakazoom в Челябинске», — сообщил URA.RU Назаров. Даты, когда сервис начнет работать в регионе, пока не разглашаются.
Как уточнил Назаров, такой обмен возможен благодаря проекту «Экогейм». Отсортированные отходы при этом планируют принимать через курьера, а функцию интегрировать в приложение.
Сейчас сервис действует в Краснодаре, предлагая доставку готовых блюд, а также товаров, доступных в обычных сетевых магазинах. Принцип работы схож с уже существующими в Челябинске сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка».
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