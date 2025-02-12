В Челябинск заходит компания, которая будет менять мусор на еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис за отходы обещает давать баллы, которыми можно оплатить заказ
Сервис за отходы обещает давать баллы, которыми можно оплатить заказ Фото:

В Челябинске появится новый сервис по доставке продуктов Zakazoom из Краснодара. Как сообщил URA.RU соучредитель компании Денис Назаров, сервис с программой «Экогейм» предлагает обменивать сортированный мусор на еду.

«За мусор, который клиенты смогут сдавать на переработку, начисляются баллы. После их можно использовать при заказе. Сейчас мы готовимся к запуску Zakazoom в Челябинске», — сообщил URA.RU Назаров. Даты, когда сервис начнет работать в регионе, пока не разглашаются.

Как уточнил Назаров, такой обмен возможен благодаря проекту «Экогейм». Отсортированные отходы при этом планируют принимать через курьера, а функцию интегрировать в приложение.

Сейчас сервис действует в Краснодаре, предлагая доставку готовых блюд, а также товаров, доступных в обычных сетевых магазинах. Принцип работы схож с уже существующими в Челябинске сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка».

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В Челябинске появится новый сервис по доставке продуктов Zakazoom из Краснодара. Как сообщил URA.RU соучредитель компании Денис Назаров, сервис с программой «Экогейм» предлагает обменивать сортированный мусор на еду. «За мусор, который клиенты смогут сдавать на переработку, начисляются баллы. После их можно использовать при заказе. Сейчас мы готовимся к запуску Zakazoom в Челябинске», — сообщил URA.RU Назаров. Даты, когда сервис начнет работать в регионе, пока не разглашаются. Как уточнил Назаров, такой обмен возможен благодаря проекту «Экогейм». Отсортированные отходы при этом планируют принимать через курьера, а функцию интегрировать в приложение. Сейчас сервис действует в Краснодаре, предлагая доставку готовых блюд, а также товаров, доступных в обычных сетевых магазинах. Принцип работы схож с уже существующими в Челябинске сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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