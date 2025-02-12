Жители челябинских поселков Шершни и Тарасовка обеспокоены строительством нового крупного микрорайона площадью 265 квадратных метров в районе Карпова пруда. Землю у мэрии купила компания СЗ «Территория будущего», там собираются возвести новый микрорайон по проекту о КРТ.
«На публичных слушаниях мы подавали заявление, это земля обозначена у нас под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Подскажите, а как у нас тогда на территории возникло КРТ, причем с многоэтажной застройкой», — спросили жители поселков на консультации.
«Земельные участки под ИЖС, по проводу которых обращались правообладатели, никаким образом не вошли в границы КРТ. На них все назначено и зонировано. Вокруг этих участков действительно располагается муниципальная территория, которой в том числе город имеет право распоряжаться. И там не только высотная застройка по КРТ, но также среднеэтажное, малоэтажное и высотное строительство», — сообщила на консультации по внесению изменений в генплан города министр архитектуры, градостроительства и КРТ Челябинской области Ольга Никитина.
Никитина подчеркнула, в 2024 году были утверждены правила, которые определяют требования к застройке, внутри одного из них есть ограничения о том, что рядом с ИЖС нельзя строить высотки. Также она напомнила: есть требования РФ, которые в том числе внутри проекта планировки будут ограничивать этажность зданий.
Также она обозначила, что вблизи поселков Шершни и Тарасовка расположена территория смешанной застройки, высотность которой может повышаться внутри КРТ и на основные магистрали района, но с территориями, которые выходят на существующий частный сектор, рядом высотки строить не будут. Также Никитина отметила, что есть территории в проекте, где расстояние до частных домов составляет более 60 метров и этого уже вполне достаточно для возведения высотных домов.
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