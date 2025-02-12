Во время реабилитации после СВО умер командир взвода Килин из Пермского края

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Боец вернулся на родину живым, но во время реабилитации умер
Боец вернулся на родину живым, но во время реабилитации умер Фото:

Скончался участник специальной военной операции на Украине из Пермского края Николай Килин. Он проходил реабилитацию после ранения. О смерти бойца сообщили в группе администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе прохождения реабилитации 24 января не стало Николая Килина, старшего лейтенанта, командира взвода, старшего противотанковой батареи. Отпевание пройдет в храме Александра Невского в Верещагино 14 февраля в 11:00», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Килин был участником операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. С 1999 по 2000 год служил в Северо-Кавказском регионе.

Также в зоне СВО погиб еще один уроженец Верещагинского округа Андрей Конев. Он работал водителем лесовоза. Дома у бойца остались жена и дочери. Прощание с солдатом состоится13 февраля в 11:00 в верещагинском Дворце досуга.

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Скончался участник специальной военной операции на Украине из Пермского края Николай Килин. Он проходил реабилитацию после ранения. О смерти бойца сообщили в группе администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе прохождения реабилитации 24 января не стало Николая Килина, старшего лейтенанта, командира взвода, старшего противотанковой батареи. Отпевание пройдет в храме Александра Невского в Верещагино 14 февраля в 11:00», — сказано в сообщении. Уточняется, что Килин был участником операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. С 1999 по 2000 год служил в Северо-Кавказском регионе. Также в зоне СВО погиб еще один уроженец Верещагинского округа Андрей Конев. Он работал водителем лесовоза. Дома у бойца остались жена и дочери. Прощание с солдатом состоится13 февраля в 11:00 в верещагинском Дворце досуга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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