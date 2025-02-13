Крупный оператор связи продает свое пятиэтажное здание в Перми за 120 млн рублей

В Дзержинском районе Перми на улице Подлесной продается пятиэтажное здание. Стоимость — 120 млн рублей. Собственником объекта является ПАО «Ростелеком».
«Здание 1990 года постройки. Площадь — 4897 квадратных метров. Пять этажей и цоколь. Есть лифт. Планировка 1-2 этажей кабинетная. Планировка 3-5 этажей свободная», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
Как преимущество указан высокий автомобильный и пешеходный трафик. Здание можно использовать под арендный бизнес, офисы, торговлю, гостиницу или общепит.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшее здание «Ростелекома» в Мотовилихинском районе Перми займет федеральная сеть пиццерий. Новое кафе должно было открыться напротив цирка.
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