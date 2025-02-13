13 февраля 2025

Крупный оператор связи продает свое пятиэтажное здание в Перми за 120 млн рублей

ПАО «Ростелеком» в Перми продает пятиэтажный офис на Парковом
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание бывшего офиса «Ростелекома» построено в 1990 году
Здание бывшего офиса «Ростелекома» построено в 1990 году Фото:

В Дзержинском районе Перми на улице Подлесной продается пятиэтажное здание. Стоимость — 120 млн рублей. Собственником объекта является ПАО «Ростелеком».

«Здание 1990 года постройки. Площадь — 4897 квадратных метров. Пять этажей и цоколь. Есть лифт. Планировка 1-2 этажей кабинетная. Планировка 3-5 этажей свободная», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

Как преимущество указан высокий автомобильный и пешеходный трафик. Здание можно использовать под арендный бизнес, офисы, торговлю, гостиницу или общепит.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшее здание «Ростелекома» в Мотовилихинском районе Перми займет федеральная сеть пиццерий. Новое кафе должно было открыться напротив цирка.

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В Дзержинском районе Перми на улице Подлесной продается пятиэтажное здание. Стоимость — 120 млн рублей. Собственником объекта является ПАО «Ростелеком». «Здание 1990 года постройки. Площадь — 4897 квадратных метров. Пять этажей и цоколь. Есть лифт. Планировка 1-2 этажей кабинетная. Планировка 3-5 этажей свободная», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Как преимущество указан высокий автомобильный и пешеходный трафик. Здание можно использовать под арендный бизнес, офисы, торговлю, гостиницу или общепит. Ранее URA.RU сообщало, что бывшее здание «Ростелекома» в Мотовилихинском районе Перми займет федеральная сеть пиццерий. Новое кафе должно было открыться напротив цирка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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