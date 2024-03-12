Общество В Перми федеральная сеть пиццерий займет бывшее здание «Ростелекома» 13 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + Новое заведение откроется в мае 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Здание на улице Уральская, 115 в Перми, которое ранее принадлежало компании «Ростелеком», займет федеральная сеть кафе. Об этом сообщает «Business Class». «Новое кафе откроется напротив Пермского цирка, по ул. Уральской, 115. Ориентировочные сроки открытия — май 2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что кафе специализируется на приготовлении и доставке пиццы. Площадь нового кафе составит 112 квадратных метров. В зале пиццерии будет 45 посадочных мест и игровая детская комната. Здание на улице Уральская, 115 в Перми, которое ранее принадлежало компании «Ростелеком», займет федеральная сеть кафе. Об этом сообщает «Business Class». «Новое кафе откроется напротив Пермского цирка, по ул. Уральской, 115. Ориентировочные сроки открытия — май 2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что кафе специализируется на приготовлении и доставке пиццы. Площадь нового кафе составит 112 квадратных метров. В зале пиццерии будет 45 посадочных мест и игровая детская комната. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям