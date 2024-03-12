12 марта 2024

В Перми федеральная сеть пиццерий займет бывшее здание «Ростелекома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, пицца, ресторан si
Новое заведение откроется в мае 2024 года Фото:

Здание на улице Уральская, 115 в Перми, которое ранее принадлежало компании «Ростелеком», займет федеральная сеть кафе. Об этом сообщает «Business Class».

«Новое кафе откроется напротив Пермского цирка, по ул. Уральской, 115. Ориентировочные сроки открытия — май 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кафе специализируется на приготовлении и доставке пиццы. Площадь нового кафе составит 112 квадратных метров. В зале пиццерии будет 45 посадочных мест и игровая детская комната.

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Здание на улице Уральская, 115 в Перми, которое ранее принадлежало компании «Ростелеком», займет федеральная сеть кафе. Об этом сообщает «Business Class». «Новое кафе откроется напротив Пермского цирка, по ул. Уральской, 115. Ориентировочные сроки открытия — май 2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что кафе специализируется на приготовлении и доставке пиццы. Площадь нового кафе составит 112 квадратных метров. В зале пиццерии будет 45 посадочных мест и игровая детская комната.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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