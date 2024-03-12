В Перми федеральная сеть пиццерий займет бывшее здание «Ростелекома»

Новое заведение откроется в мае 2024 года
Здание на улице Уральская, 115 в Перми, которое ранее принадлежало компании «Ростелеком», займет федеральная сеть кафе. Об этом сообщает «Business Class».
«Новое кафе откроется напротив Пермского цирка, по ул. Уральской, 115. Ориентировочные сроки открытия — май 2024 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кафе специализируется на приготовлении и доставке пиццы. Площадь нового кафе составит 112 квадратных метров. В зале пиццерии будет 45 посадочных мест и игровая детская комната.
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