Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике ВСУ над Черным морем

Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря», — сообщили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Украина периодически запускает свои беспилотники для атаки на российские регионы. Неоднократно дроны отправляются и в направлении Крыма. Средства ПВО РФ периодически сбивают вражеские дроны над Черным морем.
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