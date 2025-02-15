Жилой дом поврежден беспилотником ВСУ в Ростове-на-Дону

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Обломки дрона упали на частный дом (фото из архива)
Обломки дрона упали на частный дом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки беспилотника ВСУ повредили кровлю частного жилого дома в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в переулке Ермака, 34 пробита кровля частного дома. Жильцы дома не пострадали», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Упавшие обломки сейчас обезвреживают взрывотехники. Работой по обеспечению безопасности жителей пострадавшего и соседних домов займется первый вице-губернатор Александр Скрябин.

Атака беспилотников на три района Ростовской области была зафиксирована ночью 15 февраля. БПЛА были сбиты в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах

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Обломки беспилотника ВСУ повредили кровлю частного жилого дома в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Из-за падения обломков БПЛА в переулке Ермака, 34 пробита кровля частного дома. Жильцы дома не пострадали», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Упавшие обломки сейчас обезвреживают взрывотехники. Работой по обеспечению безопасности жителей пострадавшего и соседних домов займется первый вице-губернатор Александр Скрябин. Атака беспилотников на три района Ростовской области была зафиксирована ночью 15 февраля. БПЛА были сбиты в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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