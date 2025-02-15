Жилой дом поврежден беспилотником ВСУ в Ростове-на-Дону

Обломки беспилотника ВСУ повредили кровлю частного жилого дома в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за падения обломков БПЛА в переулке Ермака, 34 пробита кровля частного дома. Жильцы дома не пострадали», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Упавшие обломки сейчас обезвреживают взрывотехники. Работой по обеспечению безопасности жителей пострадавшего и соседних домов займется первый вице-губернатор Александр Скрябин.
Атака беспилотников на три района Ростовской области была зафиксирована ночью 15 февраля. БПЛА были сбиты в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах
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