В Ростовской области отражена воздушная атака ВСУ

Российские средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. В результате операции были уничтожены украинские дроны в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«... отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительных данным, в результате атаки ВСУ жертв и пострадавших нет. В настоящее время продолжается уточнение информации о возможных последствиях атаки на земле.
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