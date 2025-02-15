В Ростовской области отражена воздушная атака ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. В результате операции были уничтожены украинские дроны в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«... отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительных данным, в результате атаки ВСУ жертв и пострадавших нет. В настоящее время продолжается уточнение информации о возможных последствиях атаки на земле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. В результате операции были уничтожены украинские дроны в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «... отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительных данным, в результате атаки ВСУ жертв и пострадавших нет. В настоящее время продолжается уточнение информации о возможных последствиях атаки на земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...