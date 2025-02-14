В Сургуте школьники второй смены останутся дома из-за непогоды

В Сургуте отменили занятия для учеников второй смены с 1 по 8 классы. Информация. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура -27 градуса, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении.
Сегодня в Сургуте ожидается солнечная погода. Температура воздуха опустится вплоть до -34 градусов. Однако уже к ночи ожидается потепление до -23.
Ранее URA.RU сообщало, что на выходных в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В Березово и Белоярском (ХМАО) 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов.
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