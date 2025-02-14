14 февраля 2025

В Сургуте школьники второй смены останутся дома из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте у учеников второй смены с 1 по 8 классы отменили занятия
В Сургуте у учеников второй смены с 1 по 8 классы отменили занятия Фото:

В Сургуте отменили занятия для учеников второй смены с 1 по 8 классы. Информация. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура -27 градуса, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении.

Сегодня в Сургуте ожидается солнечная погода. Температура воздуха опустится вплоть до -34 градусов. Однако уже к ночи ожидается потепление до -23.

Ранее URA.RU сообщало, что на выходных в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В Березово и Белоярском (ХМАО) 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов.

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В Сургуте отменили занятия для учеников второй смены с 1 по 8 классы. Информация. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура -27 градуса, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении. Сегодня в Сургуте ожидается солнечная погода. Температура воздуха опустится вплоть до -34 градусов. Однако уже к ночи ожидается потепление до -23. Ранее URA.RU сообщало, что на выходных в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В Березово и Белоярском (ХМАО) 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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