14 февраля 2025

ХМАО попал в десятку самых активно строящихся регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО расположился на седьмом месте рейтинга регионов по объему строительства
ХМАО расположился на седьмом месте рейтинга регионов по объему строительства Фото:

Югра попала в десятку наиболее активно строящихся регионов России. ХМАО расположился на седьмом месте рейтинга, сообщили в правительстве округа. 

«Югра вошла в десятку активно строящихся субъектов РФ. По данным Росстата, общий объем строительных работ в автономном округе за три квартала 2024 года составил 380,7 млрд рублей. Это седьмой результат в стране», — рассказали в telegram-канале правительства. 

В 2024 году в округе возвели 975 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 600 тысяч — многоквартирные дома, еще 335 — индивидуальное жилье. По итогам прошедшего года объемы строительства в ХМАО превысили 16 триллионов рублей.

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Югра попала в десятку наиболее активно строящихся регионов России. ХМАО расположился на седьмом месте рейтинга, сообщили в правительстве округа.  «Югра вошла в десятку активно строящихся субъектов РФ. По данным Росстата, общий объем строительных работ в автономном округе за три квартала 2024 года составил 380,7 млрд рублей. Это седьмой результат в стране», — рассказали в telegram-канале правительства.  В 2024 году в округе возвели 975 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 600 тысяч — многоквартирные дома, еще 335 — индивидуальное жилье. По итогам прошедшего года объемы строительства в ХМАО превысили 16 триллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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