ХМАО попал в десятку самых активно строящихся регионов

Югра попала в десятку наиболее активно строящихся регионов России. ХМАО расположился на седьмом месте рейтинга, сообщили в правительстве округа.
«Югра вошла в десятку активно строящихся субъектов РФ. По данным Росстата, общий объем строительных работ в автономном округе за три квартала 2024 года составил 380,7 млрд рублей. Это седьмой результат в стране», — рассказали в telegram-канале правительства.
В 2024 году в округе возвели 975 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 600 тысяч — многоквартирные дома, еще 335 — индивидуальное жилье. По итогам прошедшего года объемы строительства в ХМАО превысили 16 триллионов рублей.
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