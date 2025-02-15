15 февраля 2025

Почти две тысячи человек попали в список пропавших без вести в Курской области

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Полный список пропавших без вести в скором времени появится на сайте правительства региона
Полный список пропавших без вести в скором времени появится на сайте правительства региона Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области создали реестр людей из приграничных районов, с которыми была утеряна связь. В списке пропавших без вести — чуть более 1,9 тысячи фамилий, рассказа врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В уточненный реестр внесено более 1,9 тысячи фамилий. Это люди, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников (куда обращались их родственники). Все данные были тщательно выверены и верифицированы при участии волонтеров и самих родственников пропавших людей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что теперь все числящиеся в реестре будут находиться в официальном розыске.

По оценке Минобороны РФ, в боях на курском направлении за прошедшие сутки враг потерял более 280 военнослужащих, передает RT. Всего с начала вторжения — были ликвидированы свыше 60,5 тысячи боевиков ВСУ, отмечает «Национальная служба новостей». Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказывал, что украинские военные расстреливали мирных жителей в Курской области за хорошее отношение к российским бойца, сообщает телеканал 360.

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В Курской области создали реестр людей из приграничных районов, с которыми была утеряна связь. В списке пропавших без вести — чуть более 1,9 тысячи фамилий, рассказа врио губернатора региона Александр Хинштейн. «В уточненный реестр внесено более 1,9 тысячи фамилий. Это люди, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников (куда обращались их родственники). Все данные были тщательно выверены и верифицированы при участии волонтеров и самих родственников пропавших людей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что теперь все числящиеся в реестре будут находиться в официальном розыске. По оценке Минобороны РФ, в боях на курском направлении за прошедшие сутки враг потерял более 280 военнослужащих, передает RT. Всего с начала вторжения — были ликвидированы свыше 60,5 тысячи боевиков ВСУ, отмечает «Национальная служба новостей». Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказывал, что украинские военные расстреливали мирных жителей в Курской области за хорошее отношение к российским бойца, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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