16 февраля 2025

В Пермском крае за 52 млн рублей продаются котельные, отапливающие город

В Нытве продаются две городские котельные за 52 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Две котельные отапливают правый и левый берег Нытвы
Две котельные отапливают правый и левый берег Нытвы Фото:

В Нытве Пермского края продаются две котельные, отапливающие правый и левый берег города. Информация о продаже появилось на ресурсе бесплатных объявлений. Стоимость объекта — 51,9 млн рублей.

«Продается комплекс имущества. Две действующие котельные с сетями инженерно-технического обеспечения и объектами движимого имущества, включая специализированное оборудование», — говорится на сайте.

Котельные оснащены водогрейными котлами марки Bosch. Были построены пять лет назад на средства Газпрома.

Ранее URA.RU сообщало, что в Чусовом продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей.

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В Нытве Пермского края продаются две котельные, отапливающие правый и левый берег города. Информация о продаже появилось на ресурсе бесплатных объявлений. Стоимость объекта — 51,9 млн рублей. «Продается комплекс имущества. Две действующие котельные с сетями инженерно-технического обеспечения и объектами движимого имущества, включая специализированное оборудование», — говорится на сайте. Котельные оснащены водогрейными котлами марки Bosch. Были построены пять лет назад на средства Газпрома. Ранее URA.RU сообщало, что в Чусовом продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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