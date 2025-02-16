В Пермском крае за 52 млн рублей продаются котельные, отапливающие город

В Нытве Пермского края продаются две котельные, отапливающие правый и левый берег города. Информация о продаже появилось на ресурсе бесплатных объявлений. Стоимость объекта — 51,9 млн рублей.
«Продается комплекс имущества. Две действующие котельные с сетями инженерно-технического обеспечения и объектами движимого имущества, включая специализированное оборудование», — говорится на сайте.
Котельные оснащены водогрейными котлами марки Bosch. Были построены пять лет назад на средства Газпрома.
Ранее URA.RU сообщало, что в Чусовом продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей.
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