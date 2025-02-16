16 февраля 2025

«Где полиция и СанПиН?»: жители ХМАО пожаловались на местное кафе

Жители ХМАО пожаловались на антисанитарию в местном кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители кафе пожаловались на отношение персонала
Посетители кафе пожаловались на отношение персонала Фото:

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на антисанитарию и грубость управляющего в местном кафе-баре «Ретро». Об этом написали югорчане в соцсетях.

«Когда уже закроют эту забегаловку? Ничего отвратительнее в жизни не ели, сама кухня в ужасном состоянии, про туалет вообще молчу», — написал недовольный посетитель кафе в группе VK «Типичный Ханты-Мансийск».

В сообщении говорится, что в одном из блюд был обнаружен волос, а управляющий заведения якобы вел себя неадекватно. «Попросил вернуть деньги за испорченную еду, так он меня послал на три советских буквы. С гостями ведет себя очень грубо, распускает руки», — добавил посетитель.

В кафе-баре «Ретро» журналисту URA.RU сообщили, что таких жалоб на заведение не поступало. «Мы знаем, кто написал негативный пост! Ситуация заключалась в том, что управляющий попросил выпившую девушку пересесть за свободный столик и не мешать другим гостям. Однако она восприняла просьбу как оскорбление и пообещала нам отомстить», — заявили в кафе.

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Жители Ханты-Мансийска пожаловались на антисанитарию и грубость управляющего в местном кафе-баре «Ретро». Об этом написали югорчане в соцсетях. «Когда уже закроют эту забегаловку? Ничего отвратительнее в жизни не ели, сама кухня в ужасном состоянии, про туалет вообще молчу», — написал недовольный посетитель кафе в группе VK «Типичный Ханты-Мансийск». В сообщении говорится, что в одном из блюд был обнаружен волос, а управляющий заведения якобы вел себя неадекватно. «Попросил вернуть деньги за испорченную еду, так он меня послал на три советских буквы. С гостями ведет себя очень грубо, распускает руки», — добавил посетитель. В кафе-баре «Ретро» журналисту URA.RU сообщили, что таких жалоб на заведение не поступало. «Мы знаем, кто написал негативный пост! Ситуация заключалась в том, что управляющий попросил выпившую девушку пересесть за свободный столик и не мешать другим гостям. Однако она восприняла просьбу как оскорбление и пообещала нам отомстить», — заявили в кафе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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