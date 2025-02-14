14 февраля 2025

Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал»

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Предыдущий матч «Трактора» против «Адмирала» закончился со счетом 3:2 в пользу челябинцев
Предыдущий матч «Трактора» против «Адмирала» закончился со счетом 3:2 в пользу челябинцев Фото:

Хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» встретился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» из Владивостока. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу «черно-белых», сообщает корреспондент URA.RU.

«Счет на пятой минуте открыл игрок челябинской команды Виталий Кравцов. Далее последовали встречные голы: от владивостокца Шейна Принса и челябинца Максима Шабанова. Все — в первом периоде», — передает корреспондент агентства.

В последний раз хоккейный клуб «Трактор» встречался с «Адмиралом» 25 января. Тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «черно-белых».

Как писало URA.RU, перед встречей с владивостокцами «Трактор» сыграл с «Металлургом». Челябинцы уступили, забив одну шайбу против трех от магнитогорцев. Подопечные Бенуа Гру первыми в Восточной конференции вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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Хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» встретился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» из Владивостока. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу «черно-белых», сообщает корреспондент URA.RU. «Счет на пятой минуте открыл игрок челябинской команды Виталий Кравцов. Далее последовали встречные голы: от владивостокца Шейна Принса и челябинца Максима Шабанова. Все — в первом периоде», — передает корреспондент агентства. В последний раз хоккейный клуб «Трактор» встречался с «Адмиралом» 25 января. Тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «черно-белых». Как писало URA.RU, перед встречей с владивостокцами «Трактор» сыграл с «Металлургом». Челябинцы уступили, забив одну шайбу против трех от магнитогорцев. Подопечные Бенуа Гру первыми в Восточной конференции вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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