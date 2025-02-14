Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал»

Хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» встретился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» из Владивостока. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу «черно-белых», сообщает корреспондент URA.RU.
«Счет на пятой минуте открыл игрок челябинской команды Виталий Кравцов. Далее последовали встречные голы: от владивостокца Шейна Принса и челябинца Максима Шабанова. Все — в первом периоде», — передает корреспондент агентства.
В последний раз хоккейный клуб «Трактор» встречался с «Адмиралом» 25 января. Тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «черно-белых».
Как писало URA.RU, перед встречей с владивостокцами «Трактор» сыграл с «Металлургом». Челябинцы уступили, забив одну шайбу против трех от магнитогорцев. Подопечные Бенуа Гру первыми в Восточной конференции вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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