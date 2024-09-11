Топовых экс-силовиков собирают для борьбы с коррупционерами во власти Екатеринбурга

При Счетной палате Екатеринбурга появится экспертный совет

11 сентября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Возглавит структуру один из бывших замов начальника УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проверки Счетной палаты Екатеринбурга, которая ищет финансовые нарушения (в том числе коррупционного характера) в мэрии и подведомственных учреждениях, станут опаснее. При структуре хотят создать экспертный совет, который будет рассматривать итоги ревизий. Войти в него должны высокопоставленные в недавнем прошлом силовики, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Возглавить совет будет предложено одному из бывших заместителей начальника свердловского УФСБ. Приглашение также направят бывшему замглавы ГУ МВД, вышедшему на пенсию несколько месяцев назад. И другим сопоставимым с ними по влиянию персонам», — поделился собеседник, не называя фамилий. По его словам, конечная цель инициатора задумки — председателя СП, экс-прокурора Александра Гетманчука — придать больший вес работе аудиторов. «Все-таки когда свою позицию под отчетами с выявленными нарушениями будет высказывать не только Гетманчук, но и другие уважаемые в силовой среде деятели, Следственный комитет и прокуратура станут относиться посерьезнее», — объяснил собеседник. Впрочем, проверки Счетной палаты и при текущем раскладе дают некоторый эффект. Например, за масштабным аудитом у автобусных перевозчиков в 2023-м последовали обыски со стороны ФСБ и громкое уголовное дело. А прямо сейчас СП готовит для следователей материалы по муниципальному «Специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию», которое, вероятно, несколько лет вели к банкротству. В разговоре с URA.RU Гетманчук от комментариев воздержался. Он предложил опираться на уже свершившиеся факты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проверки Счетной палаты Екатеринбурга, которая ищет финансовые нарушения (в том числе коррупционного характера) в мэрии и подведомственных учреждениях, станут опаснее. При структуре хотят создать экспертный совет, который будет рассматривать итоги ревизий. Войти в него должны высокопоставленные в недавнем прошлом силовики, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Возглавить совет будет предложено одному из бывших заместителей начальника свердловского УФСБ. Приглашение также направят бывшему замглавы ГУ МВД, вышедшему на пенсию несколько месяцев назад. И другим сопоставимым с ними по влиянию персонам», — поделился собеседник, не называя фамилий. По его словам, конечная цель инициатора задумки — председателя СП, экс-прокурора Александра Гетманчука — придать больший вес работе аудиторов. «Все-таки когда свою позицию под отчетами с выявленными нарушениями будет высказывать не только Гетманчук, но и другие уважаемые в силовой среде деятели, Следственный комитет и прокуратура станут относиться посерьезнее», — объяснил собеседник. Впрочем, проверки Счетной палаты и при текущем раскладе дают некоторый эффект. Например, за масштабным аудитом у автобусных перевозчиков в 2023-м последовали обыски со стороны ФСБ и громкое уголовное дело. А прямо сейчас СП готовит для следователей материалы по муниципальному «Специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию», которое, вероятно, несколько лет вели к банкротству. В разговоре с URA.RU Гетманчук от комментариев воздержался. Он предложил опираться на уже свершившиеся факты.