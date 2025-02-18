18 февраля 2025

Свердловчанин нашел на трассе незнакомца со страшными травмами

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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, снег, зима, toyota, автомобиль, проселочная дорога, тойота, трасса
Водитель заявил, что подобрал раненого парня на обочине и привез в больницу (архивное фото) Фото:

Житель Кировградского округа (Свердловская область) нашел на трассе мужчину со страшными травмами и привез незнакомца в больницу. Кто он и как оказался в тяжелом состоянии на дороге, предстоит выяснить следствию. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«В больницу №23 водитель привез неизвестного ему парня и объяснил, что нашел того на обочине, на выезде из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы. Незнакомец был в тяжелом состоянии, без документов и телефона. Опросить его не удалось», — рассказал собеседник агентства.

У пациента обнаружили серьезные травмы: кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. Сейчас за его жизнь борются врачи. На вид ему примерно 23 года, он неславянской внешности. Был одет в болоньевую куртку салатового цвета, темные спортивные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черную шапку с эмблемой Nike. Силовикам предстоит выяснить его личность и обстоятельства ЧП, в которое он угодил.

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Житель Кировградского округа (Свердловская область) нашел на трассе мужчину со страшными травмами и привез незнакомца в больницу. Кто он и как оказался в тяжелом состоянии на дороге, предстоит выяснить следствию. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В больницу №23 водитель привез неизвестного ему парня и объяснил, что нашел того на обочине, на выезде из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы. Незнакомец был в тяжелом состоянии, без документов и телефона. Опросить его не удалось», — рассказал собеседник агентства. У пациента обнаружили серьезные травмы: кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. Сейчас за его жизнь борются врачи. На вид ему примерно 23 года, он неславянской внешности. Был одет в болоньевую куртку салатового цвета, темные спортивные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черную шапку с эмблемой Nike. Силовикам предстоит выяснить его личность и обстоятельства ЧП, в которое он угодил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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