Свердловчанин нашел на трассе незнакомца со страшными травмами

Житель Кировградского округа (Свердловская область) нашел на трассе мужчину со страшными травмами и привез незнакомца в больницу. Кто он и как оказался в тяжелом состоянии на дороге, предстоит выяснить следствию. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«В больницу №23 водитель привез неизвестного ему парня и объяснил, что нашел того на обочине, на выезде из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы. Незнакомец был в тяжелом состоянии, без документов и телефона. Опросить его не удалось», — рассказал собеседник агентства.
У пациента обнаружили серьезные травмы: кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. Сейчас за его жизнь борются врачи. На вид ему примерно 23 года, он неславянской внешности. Был одет в болоньевую куртку салатового цвета, темные спортивные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черную шапку с эмблемой Nike. Силовикам предстоит выяснить его личность и обстоятельства ЧП, в которое он угодил.
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