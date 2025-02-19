МЧС задействовало два вертолета для ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Пламя охватило здание научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и территорию рядом с ним, сообщают СМИ.
«На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — сообщается в telegram-канале в МЧС РФ.
Причины возникновения пожара в институте вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе выясняются. От помещения почти ничего не осталось, а пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщает telegram-канал Shot. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.
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