19 февраля 2025

МЧС привлекло два вертолета для тушения пожара в институте в Москве. Видео

В Москве загорелось здание Института вычислительной техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Для тушения пожара привлекли вертолеты
Для тушения пожара привлекли вертолеты Фото:

МЧС задействовало два вертолета для ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Пламя охватило здание научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и территорию рядом с ним, сообщают СМИ. 

«На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — сообщается в telegram-канале в МЧС РФ.

Причины возникновения пожара в институте вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе выясняются. От помещения почти ничего не осталось, а пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщает telegram-канал Shot. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

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МЧС задействовало два вертолета для ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Пламя охватило здание научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и территорию рядом с ним, сообщают СМИ.  «На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — сообщается в telegram-канале в МЧС РФ. Причины возникновения пожара в институте вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе выясняются. От помещения почти ничего не осталось, а пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщает telegram-канал Shot. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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