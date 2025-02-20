В Ульяновске по делу о растрате и банкротстве задержан главный инженер Пермской сетевой компании

В Ульяновске задержали технического директора — главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Гужева. Ему вменяется покушение на растрату (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Уголовные дела связаны с прошлой работой Гужева местном филиале «Т Плюс», где он занимал должность руководителя.
«Гужева задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему вменяют два эпизода — преднамеренное банкротство и покушение на растрату в особо крупном размере. Он проходит по делу подозреваемым», — пишет 73online.ru со ссылкой на собственные иточники. По информации местных СМИ, Гужев «сам явился к ульяновским силовикам на допрос».
В числе других обвиняемых по делу — конкурсный управляющий УМУП «Городской теплосервис» Оксана Охлопкова и оценщик имущества предприятия Сергей Колесников. Силовиков интересует банкротство в 2022 году ульяновского муниципального предприятия «Теплосервис». ПАО «Т Плюс» являлось его основным кредитором тогда, оно же намеревалось выкупить имущество. По версии правоохранителей, стоимость МУП оказалась сильно занижена.
В субботу, 22 февраля, будет решаться вопрос об избрании в отношении Гужева меры пресечения. В telegram-канале Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» сообщают, что «оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие». В Пермском филиален энергосетевой компании также подтвердили информацию о задержании Гужева.
Гужев был назначен на должность технического директора — главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» 11 июля 2020 года. Вся его карьера связана с ульяновскими предприятиями: он работал на Ульяновской ТЭЦ-3, ОАО «Волжская ТГК», а также в Ульяновском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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