20 февраля 2025

Бастрыкин потребовал доклад о бойце СВО из ХМАО, добирающемся ползком до лифта

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует принять меры по обеспечению законных прав участника СВО
Александр Бастрыкин требует принять меры по обеспечению законных прав участника СВО Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад о нарушении прав бойца СВО из Сургута. Мужчина является инвалидом-колясочником, однако его дом не оборудован пандусами для маломобильных жильцов, поэтому он вынужден ползком добираться до лифта. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Главой ведомства вновь обращено внимание на проблему участника специальной военной операции из города Сургута. Согласно вновь размещенным публикациям, рассматриваемая проблема до настоящего времени не решена», — написано в сообщении.

В связи с этим, Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Алексею Мязину оперативно доложить о мерах, принятых к обеспечению законных прав участника СВО. А также доложить о результатах организованной ранее процессуальной проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заступился за инвалида-колясочника из ХМАО, являвшегося участником СВО. Тогда председателю Следкома РФ доложили о нарушении прав инфалида-колясочника.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад о нарушении прав бойца СВО из Сургута. Мужчина является инвалидом-колясочником, однако его дом не оборудован пандусами для маломобильных жильцов, поэтому он вынужден ползком добираться до лифта. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Главой ведомства вновь обращено внимание на проблему участника специальной военной операции из города Сургута. Согласно вновь размещенным публикациям, рассматриваемая проблема до настоящего времени не решена», — написано в сообщении. В связи с этим, Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Алексею Мязину оперативно доложить о мерах, принятых к обеспечению законных прав участника СВО. А также доложить о результатах организованной ранее процессуальной проверки. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заступился за инвалида-колясочника из ХМАО, являвшегося участником СВО. Тогда председателю Следкома РФ доложили о нарушении прав инфалида-колясочника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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