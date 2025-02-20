Бастрыкин потребовал доклад о бойце СВО из ХМАО, добирающемся ползком до лифта

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад о нарушении прав бойца СВО из Сургута. Мужчина является инвалидом-колясочником, однако его дом не оборудован пандусами для маломобильных жильцов, поэтому он вынужден ползком добираться до лифта. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Главой ведомства вновь обращено внимание на проблему участника специальной военной операции из города Сургута. Согласно вновь размещенным публикациям, рассматриваемая проблема до настоящего времени не решена», — написано в сообщении.
В связи с этим, Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Алексею Мязину оперативно доложить о мерах, принятых к обеспечению законных прав участника СВО. А также доложить о результатах организованной ранее процессуальной проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заступился за инвалида-колясочника из ХМАО, являвшегося участником СВО. Тогда председателю Следкома РФ доложили о нарушении прав инфалида-колясочника.
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