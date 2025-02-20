Частный инвестор начал разработку проекта восстановления Пушкинской бани в Перми

Инвестор реконструкции Пушкинской бани в Перми приступил к разработке проекта. Речь идет об екатеринбургской компании «Прерогатива». Об этом корреспонденту URA.RU стало известно на заседании комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
«Ввод комплекса в эксплуатацию должен произойти в конце 2027 года. В целом, срок действия соглашения — до 2034 года», — пояснила депутатам на комитете начальник городского департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.
Соглашение с ООО «Прерогатива» в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) было заключено в октябре 2024 года. Оно подразумевает реконструкцию, эксплуатацию и обслуживании здания бани на улице Газеты Звезда, 38. Сумма, за которую компания предложила свои услуги, составила 307 млн рублей.
На текущий момент уже заключен договор аренды земли сроком на 10 лет. По истечении этого времени, в случае исполнения всех обязательств, у инвестора появится право на выкуп этого участка. Пока земля находится в собственности города.
Сейчас на объекте проведен снос несущих конструкций, вывезен строительный мусор. После реновации, здание сможет одновременно вмещать в себя 180 человек. Там разместятся парильные, хамам, кафе.
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