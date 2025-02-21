Экс-мэра Белгорода Иванова приговорили к 10 годам тюрьмы за взятки

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Суд приговорил экс-мэра Белгорода Иванова к 10 годам тюрьмы и штрафу
Суд приговорил экс-мэра Белгорода Иванова к 10 годам тюрьмы и штрафу Фото:

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов признан виновным судом в получении взяток и превышении полномочий. Он приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. 

«Бывший глава Белгорода приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей», — сообщает агентство. Он признан виновным в получении взяток и превышении полномочий. Дело связано с периодом, когда Иванов работал генеральным директором «Белгородской ипотечной корпорации», до того как он стал мэром города.

Иванов был задержан в марте 2023 года. Он занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года. 

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Экс-мэр Белгорода Антон Иванов признан виновным судом в получении взяток и превышении полномочий. Он приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.  «Бывший глава Белгорода приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей», — сообщает агентство. Он признан виновным в получении взяток и превышении полномочий. Дело связано с периодом, когда Иванов работал генеральным директором «Белгородской ипотечной корпорации», до того как он стал мэром города. Иванов был задержан в марте 2023 года. Он занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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