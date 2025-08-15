Лавров удивил журналистов своей собранностью перед переговорами Путина и Трампа

Лавров оригинально ответил на вопрос журналистов о своем волнении перед саммитом Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.

"А что это такое?", — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов, ощущает ли он мандраж. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что российская делегация не намерена делать выводы до начала встречи и будет четко излагать свою позицию. Лавров отметил, что подготовительная работа к переговорам уже ведется, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа были «очень полезными». Он выразил надежду на продолжение конструктивного разговора.

Встреча Путина и Трампа состоится в 22:00 по мск. Она начнется с беседы лидеров в формате "тет-а-тет", затем к ним присоединятся члены делегаций. В российскую делегацию, помимо Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса, передает "Царьград".

