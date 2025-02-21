Губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий

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Руслан Кухарук вручил награды ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества
Руслан Кухарук вручил награды ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные награды на торжественном мероприятии ветеранам боевых действий, участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам губернатор округа в своих соцсетях.

«На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, чествовали ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны. Вручил государственные награды нашим героям», — написал Кухарук.

Губернатор наградил орденом Мужества младшего лейтенанта Евгения Ефимова из Урая. В прошлом году он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, где был серьезно ранен во время разведывательной операции — течение 14 часов группа подвергалась атакам беспилотников. «Спасибо за подвиг и преданность делу», — пишет глава Югры.

По поручению президента России Владимира Путина вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла Октябрине Аркановой, Виктору Черину, Алексею Кузовникову; жителям блокадного Ленинграда Нине Вороновой, Маргарите Кузьменковой, а также бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря Татьяне Зубковой. «Почетные награды будут вручены всем нашим ветеранам. Их подвиг стал символом Победы», — сообщил Кухарук.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные награды на торжественном мероприятии ветеранам боевых действий, участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам губернатор округа в своих соцсетях. «На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, чествовали ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны. Вручил государственные награды нашим героям», — написал Кухарук. Губернатор наградил орденом Мужества младшего лейтенанта Евгения Ефимова из Урая. В прошлом году он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, где был серьезно ранен во время разведывательной операции — течение 14 часов группа подвергалась атакам беспилотников. «Спасибо за подвиг и преданность делу», — пишет глава Югры. По поручению президента России Владимира Путина вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла Октябрине Аркановой, Виктору Черину, Алексею Кузовникову; жителям блокадного Ленинграда Нине Вороновой, Маргарите Кузьменковой, а также бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря Татьяне Зубковой. «Почетные награды будут вручены всем нашим ветеранам. Их подвиг стал символом Победы», — сообщил Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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