Губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные награды на торжественном мероприятии ветеранам боевых действий, участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам губернатор округа в своих соцсетях.
«На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, чествовали ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны. Вручил государственные награды нашим героям», — написал Кухарук.
Губернатор наградил орденом Мужества младшего лейтенанта Евгения Ефимова из Урая. В прошлом году он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, где был серьезно ранен во время разведывательной операции — течение 14 часов группа подвергалась атакам беспилотников. «Спасибо за подвиг и преданность делу», — пишет глава Югры.
По поручению президента России Владимира Путина вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла Октябрине Аркановой, Виктору Черину, Алексею Кузовникову; жителям блокадного Ленинграда Нине Вороновой, Маргарите Кузьменковой, а также бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря Татьяне Зубковой. «Почетные награды будут вручены всем нашим ветеранам. Их подвиг стал символом Победы», — сообщил Кухарук.
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