21 февраля 2025

В Перми умерла пенсионерка, которая прославилась прыжком с парашютом в 80 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка была известна своими экстремальными увлечениями
Пермячка была известна своими экстремальными увлечениями Фото:

На 89-м году жизни скончалась жительница Перми Луиза Гузова, которая прославилась своими экстремальными увлечениями. Об этом сообщила внучка пермячки Александра Гармышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На 89-м году жизни скончалась моя бабушка Луиза Гузова. Та самая, которую многие знают по прыжку с парашютом в 80 лет. Та самая, которая ныряла с аквалангом. О месте и времени прощания станет известно позже», — написала Александра Гармышева.

Луиза Ивановна начала заниматься экстремальными видами спорта уже в пожилом возрасте. Впервые она посетила Пермский аэроклуб в 77 лет, а позже совершила прыжок с парашютом на свое 80-летие. Также она покорила глубины Красного моря, погрузившись с аквалангом в 70 лет.

Экстремальная пенсионерка отпраздновала свое 80-летие прыжком с парашютом
Экстремальная пенсионерка отпраздновала свое 80-летие прыжком с парашютом
Фото:

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На 89-м году жизни скончалась жительница Перми Луиза Гузова, которая прославилась своими экстремальными увлечениями. Об этом сообщила внучка пермячки Александра Гармышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На 89-м году жизни скончалась моя бабушка Луиза Гузова. Та самая, которую многие знают по прыжку с парашютом в 80 лет. Та самая, которая ныряла с аквалангом. О месте и времени прощания станет известно позже», — написала Александра Гармышева. Луиза Ивановна начала заниматься экстремальными видами спорта уже в пожилом возрасте. Впервые она посетила Пермский аэроклуб в 77 лет, а позже совершила прыжок с парашютом на свое 80-летие. Также она покорила глубины Красного моря, погрузившись с аквалангом в 70 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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