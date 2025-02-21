В Перми умерла пенсионерка, которая прославилась прыжком с парашютом в 80 лет

На 89-м году жизни скончалась жительница Перми Луиза Гузова, которая прославилась своими экстремальными увлечениями. Об этом сообщила внучка пермячки Александра Гармышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На 89-м году жизни скончалась моя бабушка Луиза Гузова. Та самая, которую многие знают по прыжку с парашютом в 80 лет. Та самая, которая ныряла с аквалангом. О месте и времени прощания станет известно позже», — написала Александра Гармышева.
Луиза Ивановна начала заниматься экстремальными видами спорта уже в пожилом возрасте. Впервые она посетила Пермский аэроклуб в 77 лет, а позже совершила прыжок с парашютом на свое 80-летие. Также она покорила глубины Красного моря, погрузившись с аквалангом в 70 лет.
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