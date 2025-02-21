Принадлежащий блогерше Ксении Собчак telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеообращение мужчин, представленных контрактниками из верхнепышминской части, с жалобами на антисанитарию, запреты на встречи с родными и отказ в медпомощи. Утверждается, что материалы передали родственники героев ролика.
«Никакой санитарии нет, одеяла грязные, горячей воды нет, запрещают передачки», — рассказывает один из них. «Свидания с родными запрещены, телефоны выдают только на 40 минут, нас 80 человек на этаже, плюс. первый этаж, никто ничего не успевает сделать... Халатное отношение со стороны коменданта», — заявил другой военнослужащий, Максим Л., который нуждается в операции по удалению кисты. Это сообщил врач военной части в Екатеринбурге, необходимость операции якобы подтверждается справкой. Однако командир в /ч в Верхней Пышме якобы проигнорировал заключение врача, сказав, что у него «плохое настроение». Это говорит уже жена Максима.
«Капитан Зарипов И. И., комендант, разрешил передачи, а затем половину, как он сказал, самолично выкинул в мусорку, (другую часть) не отдал» — сообщил третий участник видео. По словам близких военных, солдаты якобы вынуждены жить без горячей воды и элементарных санитарных условий. На 120 человек якобы приходится всего одна душевая, а здание, якобы аварийное и не проветривается.
Утверждается, что родственники отправили заявления в Генпрокуратуру и обратились к президенту, пока что ответа нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ЦВО с просьбой прокомментировать, соответствует ли действительности указанная информация, ответ ожидается.
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