Ремонтировать улицу, за которую мэру Екатеринбурга досталось от губернатора, начнут в 2026-м

Ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге начнут в 2026 году
В Екатеринбурге лишь в 2026 году приступят к ремонту главной пешеходной улицы города — Вайнера, — навести порядок на которой потребовал врио губернатора Денис Паслер. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Нужно будет консолидировать ресурсы финансовые — и городской бюджет, и областная поддержка. Я на нее надеюсь, потому что Денис Владимирович придает особое значение благоустройству главной пешеходной улицы», — сказал Орлов.

С готовностью профинансировать работы ранее выступили основатели сети косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» Иван Кузовлев и Максим Паняк. Однако, по мнению мэра, их силами «вопрос не решить».

Что касается концепции благоустройства, то ее разрабатывали еще в 2021-2022 годах. Орлов добавил, что глава региона знаком с данными подходами и одобряет их.

