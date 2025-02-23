В Челябинске приняли решение по цветам на 8 Марта

В Металлургическом районе Челябинска определились с точками продажи цветов на 8 Марта. Соответствующее распоряжение приняла мэрия.
«Организовать проведение специализированной ярмарки по продаже цветочной продукции на территории Металлургического района в период с 8:00 часов 6 марта до 23:00 часов 8 марта. 2. Администрации Металлургического района города Челябинска осуществить функции организатора специализированной ярмарки за исключением функции по определению размера платы за предоставление мест на ярмарке», — говорится в документе. Также районная администрация должна обеспечить санитарное содержание территории, прилегающей к ярмарке и организовать своевременный вывоз мусора.
Точки продажи цветов будут размещены на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова, севернее домов № 1 и 3 по улице Комаровского и у домов № 35 и 37 на улице 50-летия ВЛКСМ. Также ярмарки будут проходить на улице 60-летия Октября, 26, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева и на улице Сталеваров, 47. Кроме того, точки продажи цветов будут находиться на улице Сталеваров, 66, на шоссе Металлургов, 70 и на улице 50-летия ВЛКСМ, 11. Еще две точки продажи будут расположены на остановке «Сталеваров» возле сквера Победы и на шоссе Металлургов, 19.
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