Европейскому союзу не удалось быстро и выгодно для себя закончить украинский конфликт. Об этом сообщают чиновники из Европы.
«... многие европейские чиновники все чаще говорят об упущенной возможности закончить конфликт быстро, дешево и на европейских условиях», — пишет Euractiv. По информации издания, ЕС якобы мог остановить конфликт.
Портал пишет, что Евросоюз потратил время на принятие решений, а также игнорировал просьбы Украины о предоставлении военной помощи в большом объеме. При этом, в ЕС не разработали план действий по украинскому конфликту после победы Дональда Трампа на выборах президента США. С того момента прошло уже четыре месяца, отмечает издание.
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