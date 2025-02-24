ЕС не смог быстро и выгодно закончить конфликт на Украине

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ЕС не смог быстро и на выгодных для себя условиях закончить конфликт на Украине
ЕС не смог быстро и на выгодных для себя условиях закончить конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейскому союзу не удалось быстро и выгодно для себя закончить украинский конфликт. Об этом сообщают чиновники из Европы.

«... многие европейские чиновники все чаще говорят об упущенной возможности закончить конфликт быстро, дешево и на европейских условиях», — пишет Euractiv. По информации издания, ЕС якобы мог остановить конфликт.

Портал пишет, что Евросоюз потратил время на принятие решений, а также игнорировал просьбы Украины о предоставлении военной помощи в большом объеме. При этом, в ЕС не разработали план действий по украинскому конфликту после победы Дональда Трампа на выборах президента США. С того момента прошло уже четыре месяца, отмечает издание.

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Европейскому союзу не удалось быстро и выгодно для себя закончить украинский конфликт. Об этом сообщают чиновники из Европы. «... многие европейские чиновники все чаще говорят об упущенной возможности закончить конфликт быстро, дешево и на европейских условиях», — пишет Euractiv. По информации издания, ЕС якобы мог остановить конфликт. Портал пишет, что Евросоюз потратил время на принятие решений, а также игнорировал просьбы Украины о предоставлении военной помощи в большом объеме. При этом, в ЕС не разработали план действий по украинскому конфликту после победы Дональда Трампа на выборах президента США. С того момента прошло уже четыре месяца, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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