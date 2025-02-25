Полковнику, покупавшему золотые унитазы, затребовали 24 года колонии

Бывшего начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова предлагают осудить на 24 года колонии и оштрафовать на 100 млн рублей. Такое требование выдвинула сторона обвинения на прошедших прениях.
«Предъявленное Сафонову обвинение в ходе судебного следствия было доказано материалами дела и свидетельскими показаниями. Ему надо назначить 24 года колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей», — цитирует прокурора «Коммерсант».
Экс-силовика обвинили во взяточничестве на 19 млн рублей. Сафронова вместе с подчиненными задержали в июле 2021 года. Во время обыска в особняке фигуранта дела нашли золотой унитаз. Позже выяснилось, что обвиняемому принадлежит 21 дом и шесть машин. Уголовное дело против Сафронова суд рассматривает с конца 2023 года.
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