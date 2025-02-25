Полковнику, покупавшему золотые унитазы, затребовали 24 года колонии

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Уголовное дело привлекло внимание из-за выложенных фото интерьеров особняка бывшего силовика
Уголовное дело привлекло внимание из-за выложенных фото интерьеров особняка бывшего силовика Фото:

Бывшего начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова предлагают осудить на 24 года колонии и оштрафовать на 100 млн рублей. Такое требование выдвинула сторона обвинения на прошедших прениях.

«Предъявленное Сафонову обвинение в ходе судебного следствия было доказано материалами дела и свидетельскими показаниями. Ему надо назначить 24 года колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей», — цитирует прокурора «Коммерсант».

Экс-силовика обвинили во взяточничестве на 19 млн рублей. Сафронова вместе с подчиненными задержали в июле 2021 года. Во время обыска в особняке фигуранта дела нашли золотой унитаз. Позже выяснилось, что обвиняемому принадлежит 21 дом и шесть машин. Уголовное дело против Сафронова суд рассматривает с конца 2023 года.

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Бывшего начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова предлагают осудить на 24 года колонии и оштрафовать на 100 млн рублей. Такое требование выдвинула сторона обвинения на прошедших прениях. «Предъявленное Сафонову обвинение в ходе судебного следствия было доказано материалами дела и свидетельскими показаниями. Ему надо назначить 24 года колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей», — цитирует прокурора «Коммерсант». Экс-силовика обвинили во взяточничестве на 19 млн рублей. Сафронова вместе с подчиненными задержали в июле 2021 года. Во время обыска в особняке фигуранта дела нашли золотой унитаз. Позже выяснилось, что обвиняемому принадлежит 21 дом и шесть машин. Уголовное дело против Сафронова суд рассматривает с конца 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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