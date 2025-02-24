Глава полиции Нижневартовска задержал злоумышленника напавшего с ножом на детей

Глава полиции Нижневартовска (ХМАО) Фанис Хаматов лично задержал хулигана, который гонялся с ножом за детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.
«Полковник полиции возвращался вечером домой со службы. Проходя по улице Ленина, он услышал крики и немедленно поспешил на помощь. Возле дома 48 находился агрессивный мужчина, который с ножом в руках преследовал двух детей. Фанис Хаматов задержал нападавшего и в дальнейшем передал его прибывшему на место наряду полиции. Несовершеннолетние не пострадали», — сообщает ведомство.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям» хулиганство», «умышленное повреждение имущества» и «угроза убийством». Он арестован на два месяца.
Ранее агентство писало, что Хаматов лично уговорил сдаться Владимира Широкова, который в квартире взял сына в заложники и отстреливался от силовиков. Главе полиции удалось убедить Широкова и ситуация разрешилась благополучно.
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