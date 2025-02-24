24 февраля 2025

Глава полиции Нижневартовска задержал злоумышленника, напавшего с ножом на детей. Видео

Глава полиции Нижневартовска задержал злоумышленника напавшего с ножом на детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фанис Хаматов задержал злоумышленника, когда возвращался домой со службы
Фанис Хаматов задержал злоумышленника, когда возвращался домой со службы Фото:

Глава полиции Нижневартовска (ХМАО) Фанис Хаматов лично задержал хулигана, который гонялся с ножом за детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Полковник полиции возвращался вечером домой со службы. Проходя по улице Ленина, он услышал крики и немедленно поспешил на помощь. Возле дома 48 находился агрессивный мужчина, который с ножом в руках преследовал двух детей. Фанис Хаматов задержал нападавшего и в дальнейшем передал его прибывшему на место наряду полиции. Несовершеннолетние не пострадали», — сообщает ведомство.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям» хулиганство», «умышленное повреждение имущества» и «угроза убийством». Он арестован на два месяца.

Ранее агентство писало, что Хаматов лично уговорил сдаться Владимира Широкова, который в квартире взял сына в заложники и отстреливался от силовиков. Главе полиции удалось убедить Широкова и ситуация разрешилась благополучно.

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Глава полиции Нижневартовска (ХМАО) Фанис Хаматов лично задержал хулигана, который гонялся с ножом за детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона. «Полковник полиции возвращался вечером домой со службы. Проходя по улице Ленина, он услышал крики и немедленно поспешил на помощь. Возле дома 48 находился агрессивный мужчина, который с ножом в руках преследовал двух детей. Фанис Хаматов задержал нападавшего и в дальнейшем передал его прибывшему на место наряду полиции. Несовершеннолетние не пострадали», — сообщает ведомство. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям» хулиганство», «умышленное повреждение имущества» и «угроза убийством». Он арестован на два месяца. Ранее агентство писало, что Хаматов лично уговорил сдаться Владимира Широкова, который в квартире взял сына в заложники и отстреливался от силовиков. Главе полиции удалось убедить Широкова и ситуация разрешилась благополучно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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