Начальник УМВД Нижневартовска уговорил сдаться мужчину, взявшего в заложники сына

Сдаться сотрудникам правоохранительных органов Нижневартовска Владимира Широкова, который взял сына в заложники и открыл стрельбу по полицейским, уговорил начальник нижневартовского управления МВД Фанис Хаматов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Переговоры с Широковым вел начальник УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов. Он сам вызвался в качестве переговорщика. В итоге действия Хаматова привели к благополучному разрешению проблемы с заложником», — сообщил собеседник.
Также известно, что Хаматов во время ареста сопровождал Широкова. В пресс-службе управления МВД по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что начальник нижневартовской полиции в ходе беседы со злоумышленником смог убедить его сдаться и выпустить ребенка. Какие-то другие детали операции в полиции уточнять не стали.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска взял в заложники собственного сына и стрелял в сотрудников полиции. Позже стрелявший отпустил сына и сдался сотрудникам МВД.
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