Полиция Екатеринбурга ищет дрон, напугавший горожан у жд-вокзала

Летательный аппарат заметила женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге силовики ищут беспилотник, который напугал горожан рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, днем 24 февраля 44-летняя женщина заметила квадрокоптер, который быстро летел в сторону жд-вокзала. «Когда полицейские прибыли на место, то не обнаружили БПЛА», — добавил собеседник.

К поискам владельца дрона подключились сотрудники Росгвардии и УФСБ. Официальных комментариев от силовых структур нет.