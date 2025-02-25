Полиция Екатеринбурга ищет дрон, напугавший горожан у жд-вокзала

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Летательный аппарат заметила женщина Фото:

В Екатеринбурге силовики ищут беспилотник, который напугал горожан рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, днем 24 февраля 44-летняя женщина заметила квадрокоптер, который быстро летел в сторону жд-вокзала. «Когда полицейские прибыли на место, то не обнаружили БПЛА», — добавил собеседник.

К поискам владельца дрона подключились сотрудники Росгвардии и УФСБ. Официальных комментариев от силовых структур нет.

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В Екатеринбурге силовики ищут беспилотник, который напугал горожан рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, днем 24 февраля 44-летняя женщина заметила квадрокоптер, который быстро летел в сторону жд-вокзала. «Когда полицейские прибыли на место, то не обнаружили БПЛА», — добавил собеседник. К поискам владельца дрона подключились сотрудники Росгвардии и УФСБ. Официальных комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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