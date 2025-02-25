Полиция Екатеринбурга ищет дрон, напугавший горожан у жд-вокзала

Летательный аппарат заметила женщина
В Екатеринбурге силовики ищут беспилотник, который напугал горожан рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, днем 24 февраля 44-летняя женщина заметила квадрокоптер, который быстро летел в сторону жд-вокзала. «Когда полицейские прибыли на место, то не обнаружили БПЛА», — добавил собеседник.
К поискам владельца дрона подключились сотрудники Росгвардии и УФСБ. Официальных комментариев от силовых структур нет.
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