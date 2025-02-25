Будущее отношений России и США, правдивые потери ВС РФ: что сказал Песков 25 февраля

После завершения спецоперации США и Россия могут начать сотрудничество по вопросам редкоземельных металлов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также высказался по поводу сообщений о значительных потерях российской армии в зоне СВО, распространяемых СМИ-иноагентами. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU.
Совместная работа с США
Россия и США могут начать сотрудничество по вопросам редкоземельных металлов, заявил Песков. Однако, по его словам, это произойдет только после окончания специальной военной операции.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством о развитии отрасли полезных ископаемых. В ходе встречи он упомянул о возможном взаимодействии с США в этой сфере.
О потерях ВС РФ в ходе спецоперации
В Кремле прокомментировали информацию о якобы многочисленных потерях армии России, которые распространяло СМИ, включенное Минюстом РФ в список иноагентов. Песков заявил, что не слышал об этих данных и не знаком с источником. Он отметил, что любые данные о российских потерях в ходе украинского конфликта должны предоставляться исключительно через Министерство обороны РФ.
В Кремле одобрили позицию США по резолюции
Кремль положительно оценил позицию США, когда они встали на сторону России в ходе обсуждения резолюции по Украине в ООН. По словам Пескова, американская сторона проявила «сбалансированный подход», который способствует урегулированию конфликта. Пресс-секретарь подчеркнул, что эти действия свидетельствуют о реальном желании Штатов внести вклад в разрешение ситуации на Украине.
Россия приняла извинения президента Сербии
Кремль с пониманием отнесся к инциденту, когда Сербия поддержала антироссийскую резолюцию. Песков подтвердил, что они приняли извинения президента Сербии Александра Вучича, которые последовали непосредственно после голосования. Песков отметил, что технические ошибки случаются, и быстрая реакция главы государства вызывает уважение.
24 февраля на Генеральной ассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям, касающимся Украины. Одна из них была представлена Киевом и ЕС с целью поддержать территориальную целостность Украины. Вторую предложили США. Обе резолюции были одобрены.
О новых переговорах США и РФ в Эр-Рияде
Следующая встреча дипломатов России и США сейчас на очереди, заявил Песков, отвечая на вопрос о новых переговоров двух сверхдержав. Он также посоветовал обратиться в Министерство иностранных дел для уточнения информации о встрече.
Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что сегодня российская и американская делегация проведут второй раунд переговоров. Ожидаемое место встречи, по данным источников, столица Саудовской Аравии.
Доверие к американцам будет долго восстанавливаться
Для того, чтобы сказать, что Россия доверяет США, надо пройти длинный путь. По словам Пескова, необходимо будет предпринять множество мер по восстановлению отношений между сверхдержавами. Как подчеркнул пресс-секретарь, за последние четыре года очень многое было разрушено, поэтому предстоит большая работа.
Работа по «Друзьям мира» продолжается
Песков заверил, что Россия взаимодействует со всеми участниками проекта «Друзья мира». По его словам, сейчас идет обмен информацией и подходов к решению украинского кризиса.
Группа «Друзья мира» была создана из стран Глобального Юга с целью решить конфликт на Украине. Как подчеркивала китайская сторона, платформа создана для продвижения мирного плана.
Переговоры с новой властью в Сирии
Дипломатические контакты между Россией и сирийскими властами продолжаются. По словам Пескова, международный рабочий процесс идет.
В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента.
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