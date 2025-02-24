24 февраля 2025

Сербия раскаялась после выпада против России в ООН

Вучич: Сербия по ошибке проголосовала против России в ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич извинился перед россиянами
Вучич извинился перед россиянами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич признал, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН было ошибкой. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV.

«Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», — сказал Вучич. Президент подчеркнул, что страна должна была воздержаться от голосования, как это было в случае с другими резолюциями.

24 февраля на Генеральной ассамблее ООН проходило голосование по двум резолюциям, связанным с ситуацией на Украине. Одна из резолюций была предложена Киевом и Европейским Союзом и направлена на поддержку территориальной целостности Украины, вторая — предложена США. Обе резолюции были приняты.

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Президент Сербии Александр Вучич признал, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН было ошибкой. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV. «Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», — сказал Вучич. Президент подчеркнул, что страна должна была воздержаться от голосования, как это было в случае с другими резолюциями. 24 февраля на Генеральной ассамблее ООН проходило голосование по двум резолюциям, связанным с ситуацией на Украине. Одна из резолюций была предложена Киевом и Европейским Союзом и направлена на поддержку территориальной целостности Украины, вторая — предложена США. Обе резолюции были приняты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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