Сербия раскаялась после выпада против России в ООН

Президент Сербии Александр Вучич признал, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН было ошибкой. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV.
«Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», — сказал Вучич. Президент подчеркнул, что страна должна была воздержаться от голосования, как это было в случае с другими резолюциями.
24 февраля на Генеральной ассамблее ООН проходило голосование по двум резолюциям, связанным с ситуацией на Украине. Одна из резолюций была предложена Киевом и Европейским Союзом и направлена на поддержку территориальной целостности Украины, вторая — предложена США. Обе резолюции были приняты.
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