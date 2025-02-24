Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

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США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию ГА ООН
США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию ГА ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Текст новой резолюции по Украине призывает Москву «немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины», а также завершить боевые действия.

«Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались», — передает корреспондент агентства. Он отметил, что новый документ был составлен без участия США, которые ранее настаивали на нейтральном тексте. 

Уточняется, что действия, предпринимаемые Украиной, а также меры, предпринимаемые ВСУ в Курской области, не осуждаются и не упоминаются вовсе. Кроме того, в тексте новой резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН.

Ранее издание Financian Times сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки призвали отозвать проект антироссийской резолюции, авторами которой выступил Евросоюз и Украина. Представители США предложили свой текст, в котором действия Украины приравнивались к действиям РФ. 

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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Текст новой резолюции по Украине призывает Москву «немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины», а также завершить боевые действия. «Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались», — передает корреспондент агентства. Он отметил, что новый документ был составлен без участия США, которые ранее настаивали на нейтральном тексте.  Уточняется, что действия, предпринимаемые Украиной, а также меры, предпринимаемые ВСУ в Курской области, не осуждаются и не упоминаются вовсе. Кроме того, в тексте новой резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН. Ранее издание Financian Times сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки призвали отозвать проект антироссийской резолюции, авторами которой выступил Евросоюз и Украина. Представители США предложили свой текст, в котором действия Украины приравнивались к действиям РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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