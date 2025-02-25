Кремль — URA.RU: Россия приветствует позицию США по резолюции

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Песков заявил, что Брюссель и Киев не показывают сбалансированный подход в решении конфликта
Песков заявил, что Брюссель и Киев не показывают сбалансированный подход в решении конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль положительно оценивает позицию США, продемонстрированную при обсуждении резолюции по Украине в ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американская сторона проявила сбалансированный подход, что способствует реальному вкладу в урегулирование конфликта.

«Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию. Мы, безусловно, это приветствуем. Такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование [конфликта на Украине]», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. В дополнение к этому, Песков критически высказался в адрес Брюсселя и Киева, которые пока не демонстрируют сбалансированный подход.

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Кремль положительно оценивает позицию США, продемонстрированную при обсуждении резолюции по Украине в ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американская сторона проявила сбалансированный подход, что способствует реальному вкладу в урегулирование конфликта. «Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию. Мы, безусловно, это приветствуем. Такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование [конфликта на Украине]», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. В дополнение к этому, Песков критически высказался в адрес Брюсселя и Киева, которые пока не демонстрируют сбалансированный подход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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