В Кремле назвали условия для работы РФ и США по металлам, о которой говорил Путин

Песков: Россия и США начнут работать вместе с редкими металлами после СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и США начнут сотрудничать в сфере редких металлов после окончания СВО
Россия и США начнут сотрудничать в сфере редких металлов после окончания СВО Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности сотрудничества между Россией и США по вопросам редкоземельных металлов, но только после завершения СВО. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о перспективах двустороннего взаимодействия между главами государств. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о подобном взаимодействии. 

«Проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию... Эти меры по нормализации диалога, в первую очередь дипломатических ведомств, будут обсуждаться на экспертных переговорах. <...> Но сначала стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Накануне Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Там он анонсировал взаимодействие США и РФ по этому направлению.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности сотрудничества между Россией и США по вопросам редкоземельных металлов, но только после завершения СВО. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о перспективах двустороннего взаимодействия между главами государств. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о подобном взаимодействии.  «Проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию... Эти меры по нормализации диалога, в первую очередь дипломатических ведомств, будут обсуждаться на экспертных переговорах. <...> Но сначала стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Там он анонсировал взаимодействие США и РФ по этому направлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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