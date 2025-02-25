В Кремле назвали условия для работы РФ и США по металлам, о которой говорил Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности сотрудничества между Россией и США по вопросам редкоземельных металлов, но только после завершения СВО. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о перспективах двустороннего взаимодействия между главами государств. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о подобном взаимодействии.
«Проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию... Эти меры по нормализации диалога, в первую очередь дипломатических ведомств, будут обсуждаться на экспертных переговорах. <...> Но сначала стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Накануне Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Там он анонсировал взаимодействие США и РФ по этому направлению.
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