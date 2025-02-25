Песков прокомментировал материал СМИ-иноагента о потерях ВС РФ за три года СВО

В Кремле отреагировали на данные о якобы многочисленных потерях российских солдат, которые распространяло СМИ, включенное Минюстом РФ в список иноагентов. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заверил, что ничего не слышал об этом, да и само СМИ, опубликовавшее неподтвержденные данные, он не знает.
«Я не знаю, что это за издание, что они опубликовали, не знаю правда это или нет. Любую информацию о потерях в ходе спецоперации на Украине СМИ могут предоставлять только через Минобороны. Давать такую информацию — это исключительная прерогатива российского военного ведомства», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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