В Кремле с пониманием относятся к Сербии из-за случайного голоса за антироссийскую резолюцию

Песков: РФ приняла извинения Вучича за ошибку в голосовании за резолюцию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия понимает техническую ошибку в случайном голосе Сербии за антироссийскую резолюцию
Россия понимает техническую ошибку в случайном голосе Сербии за антироссийскую резолюцию Фото:

Кремль с пониманием отнесся к ситуации, когда Сербия случайно поддержала антироссийскую резолюцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что они учли извинения президента Сербии Александра Вучича, которые последовали сразу после голосования.

«Безусловно, мы услышали и приняли извинения. Случаются технические ошибки. Такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль с пониманием отнесся к ситуации, когда Сербия случайно поддержала антироссийскую резолюцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что они учли извинения президента Сербии Александра Вучича, которые последовали сразу после голосования. «Безусловно, мы услышали и приняли извинения. Случаются технические ошибки. Такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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