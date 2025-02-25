В Кремле с пониманием относятся к Сербии из-за случайного голоса за антироссийскую резолюцию

Кремль с пониманием отнесся к ситуации, когда Сербия случайно поддержала антироссийскую резолюцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что они учли извинения президента Сербии Александра Вучича, которые последовали сразу после голосования.
«Безусловно, мы услышали и приняли извинения. Случаются технические ошибки. Такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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