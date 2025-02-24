Житель ХМАО жестоко избил ногами прохожего в День защитника Отечества

Полиция разыскивает пострадавшего от рук прохожего в Югорске
В Югорске (ХМАО) житель избил ногами прохожего в День защитника Отечества. Полиция задержала злоумышленника и разыскивает пострадавшего.
«Был установлен [нападавший] и доставлен в отдел полиции. Его опросили, проводится проверка. Устанавливается личность потерпевшего», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.
Ни в больницу, ни полицию потерпевший не обращался, а сам подозреваемый отказывается говорить, на кого он напал и по какой причине. Полиция просит пострадавших от действий мужчины обратиться в дежурную часть.
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