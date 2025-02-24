24 февраля 2025

Житель ХМАО жестоко избил ногами прохожего в День защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает пострадавшего от рук прохожего в Югорске
Полиция разыскивает пострадавшего от рук прохожего в Югорске Фото:

В Югорске (ХМАО) житель избил ногами прохожего в День защитника Отечества. Полиция задержала злоумышленника и разыскивает пострадавшего.

«Был установлен [нападавший] и доставлен в отдел полиции. Его опросили, проводится проверка. Устанавливается личность потерпевшего», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.

Ни в больницу, ни полицию потерпевший не обращался, а сам подозреваемый отказывается говорить, на кого он напал и по какой причине. Полиция просит пострадавших от действий мужчины обратиться в дежурную часть.

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В Югорске (ХМАО) житель избил ногами прохожего в День защитника Отечества. Полиция задержала злоумышленника и разыскивает пострадавшего. «Был установлен [нападавший] и доставлен в отдел полиции. Его опросили, проводится проверка. Устанавливается личность потерпевшего», — рассказали агентству в пресс-службе полиции. Ни в больницу, ни полицию потерпевший не обращался, а сам подозреваемый отказывается говорить, на кого он напал и по какой причине. Полиция просит пострадавших от действий мужчины обратиться в дежурную часть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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