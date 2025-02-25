За сколько продаются квартиры на вторичном рынке в Челябинске

Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 3,5 месяца
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В Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 105 дней
В Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 105 дней Фото:

В Челябинске в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 3,5 месяца или за 105 дней. Об этом пишут СМИ. 

«В Челябинской области в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 105 дней. В городе квартиры стали продаваться дольше, эксперты связывают этот факт с традиционным для начала 2025 года спадом покупательской активности», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «Домклик».

В среднем квартиры на вторичном рынке в начале 2025 года в крупнейших регионах России продавались в течении ста дней. При этом в некоторых регионах показатели почти вдвое ниже. В Ростовской области квартиры продаются за 58 дней.

В июле 2024 года регион также находился на первом месте рейтинга. В исследовании отмечается, что такие показатели связаны с готовностью продавцов к скидкам. Средний размер дисконта там составляет 7%, что выше среднего показателя. В столичных регионах собственники жилья на вторичном рынке и вовсе предлагают скидку в размере 4,5%.

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В Челябинске в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 3,5 месяца или за 105 дней. Об этом пишут СМИ.  «В Челябинской области в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 105 дней. В городе квартиры стали продаваться дольше, эксперты связывают этот факт с традиционным для начала 2025 года спадом покупательской активности», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «Домклик». В среднем квартиры на вторичном рынке в начале 2025 года в крупнейших регионах России продавались в течении ста дней. При этом в некоторых регионах показатели почти вдвое ниже. В Ростовской области квартиры продаются за 58 дней. В июле 2024 года регион также находился на первом месте рейтинга. В исследовании отмечается, что такие показатели связаны с готовностью продавцов к скидкам. Средний размер дисконта там составляет 7%, что выше среднего показателя. В столичных регионах собственники жилья на вторичном рынке и вовсе предлагают скидку в размере 4,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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