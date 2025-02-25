За сколько продаются квартиры на вторичном рынке в Челябинске

В Челябинске в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 3,5 месяца или за 105 дней. Об этом пишут СМИ.
«В Челябинской области в январе 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 105 дней. В городе квартиры стали продаваться дольше, эксперты связывают этот факт с традиционным для начала 2025 года спадом покупательской активности», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «Домклик».
В среднем квартиры на вторичном рынке в начале 2025 года в крупнейших регионах России продавались в течении ста дней. При этом в некоторых регионах показатели почти вдвое ниже. В Ростовской области квартиры продаются за 58 дней.
В июле 2024 года регион также находился на первом месте рейтинга. В исследовании отмечается, что такие показатели связаны с готовностью продавцов к скидкам. Средний размер дисконта там составляет 7%, что выше среднего показателя. В столичных регионах собственники жилья на вторичном рынке и вовсе предлагают скидку в размере 4,5%.
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