Репродуктолог ответила Онищенко, назвавшему Масленицу лучшим временем для зачатия детей

Репродуктолог Мария Милютина считает, что планирование зачатия не зависит от времени. Об этом она высказалась в ответ на заявление экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Он ранее назвал Масленицу лучшим временем для зачатия здоровых детей.
«С точки зрения здоровья — лучше всего просто подготовиться к беременности: проверить ... уровень гемоглобина, состояние щитовидной железы. А с точки зрения планирования в каждом есть сезоне есть свои плюсы и минусы. Нет какого-то конкретного времени, зачатие всегда прекрасно», — поделилась в разговоре с изданием «Ридус» эксперт.
Ранее сообщалось, что число детей, рожденных женщинами в возрасте старше 35 лет, увеличилось двукратно. В минувшем году оно составило 311 126.
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