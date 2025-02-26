Репродуктолог ответила Онищенко, назвавшему Масленицу лучшим временем для зачатия детей

Репродуктолог Милютина: нет смысла планировать зачатие под определенный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Рождение детей никак не зависит от времени зачатия, считает эксперт
Рождение детей никак не зависит от времени зачатия, считает эксперт Фото:

Репродуктолог Мария Милютина считает, что планирование зачатия не зависит от времени. Об этом она высказалась в ответ на заявление экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Он ранее назвал Масленицу лучшим временем для зачатия здоровых детей.

«С точки зрения здоровья — лучше всего просто подготовиться к беременности: проверить ... уровень гемоглобина, состояние щитовидной железы. А с точки зрения планирования в каждом есть сезоне есть свои плюсы и минусы. Нет какого-то конкретного времени, зачатие всегда прекрасно», — поделилась в разговоре с изданием «Ридус» эксперт.

Ранее сообщалось, что число детей, рожденных женщинами в возрасте старше 35 лет, увеличилось двукратно. В минувшем году оно составило 311 126.

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Репродуктолог Мария Милютина считает, что планирование зачатия не зависит от времени. Об этом она высказалась в ответ на заявление экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Он ранее назвал Масленицу лучшим временем для зачатия здоровых детей. «С точки зрения здоровья — лучше всего просто подготовиться к беременности: проверить ... уровень гемоглобина, состояние щитовидной железы. А с точки зрения планирования в каждом есть сезоне есть свои плюсы и минусы. Нет какого-то конкретного времени, зачатие всегда прекрасно», — поделилась в разговоре с изданием «Ридус» эксперт. Ранее сообщалось, что число детей, рожденных женщинами в возрасте старше 35 лет, увеличилось двукратно. В минувшем году оно составило 311 126.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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