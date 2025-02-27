Пьяный боксер одним ударом вырубил женщину в подъезде в Томске. Видео

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Пьяный мужчина, выйдя из лифта, внезапно нанес резкий удар женщине в область головы
Пьяный мужчина, выйдя из лифта, внезапно нанес резкий удар женщине в область головы Фото:

В Томске пьяный боксер нанес удар женщине, которая ждала лифт, чтобы попасть домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Енисейской.

«Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанес резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что в этот день мужчина находился в гостях у своего отца, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

По информации следствия, нападение произошло после того, как подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился в лифте и заблокировал его двери. В этот момент женщина подошла к лифту, после чего мужчина вышел и нанес ей удар по голове. В результате женщина потеряла сознание.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и провели расследование, а именно осмотрели камеры с видеонаблюдения и опросили свидетелей. Таким образом, им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, профессионально занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников. Сейчас он задержан и против него возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Пострадавшая же была доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями. 

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В Томске пьяный боксер нанес удар женщине, которая ждала лифт, чтобы попасть домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Енисейской. «Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанес резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что в этот день мужчина находился в гостях у своего отца, с которым они вместе распивали спиртные напитки. По информации следствия, нападение произошло после того, как подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился в лифте и заблокировал его двери. В этот момент женщина подошла к лифту, после чего мужчина вышел и нанес ей удар по голове. В результате женщина потеряла сознание. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и провели расследование, а именно осмотрели камеры с видеонаблюдения и опросили свидетелей. Таким образом, им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, профессионально занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников. Сейчас он задержан и против него возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Пострадавшая же была доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями. 
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